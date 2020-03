EN VIDÉO – Un spectacle privé pour des aînés à Sainte-Catherine

Les aînés de la Résidence le Saint-Laurent à Sainte-Catherine ont eu droit au spectacle d’un chansonnier amateur, vendredi après-midi.

Michael Lestage, qui connait du personnel et des résidents qui vivent à cet endroit, a voulu leur offrir un peu de bonheur en ces temps de confinement pour eux. À voir les sourires des résidents, sortis sur leur balcon ou assis dans la cour extérieure de la résidence, on peut confirmer qu’il a atteint son but.

«J’encourage tout le monde à faire pareil», a mis au défi l’homme de 34 ans.

Son initiative n’est pas sans faire penser à des séances de Zumba qui sont données aux aînés de la résidence Alizéa à La Prairie.

Un autre spectacle

En matinée, Kim Dolce, de Saint-Constant, s’est aussi rendue devant la Résidence le Saint-Laurent pour jouer du ukulele à ses grands-parents. Son fils Cédric, quant à lui, avait dessiné plusieurs arcs-en-ciel qui ont été apposées dans les fenêtres d’aires communes de la résidence.

Les aînés en résidence sont confinés à leurs appartements, plus vulnérables à la COVID-19.