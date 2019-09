En vidéo : une Bugatti Chiron frôle les 500 km/h

Article par Guillaume Rivard

Bugatti a l’habitude d’établir des records de vitesse. Son plus récent est particulièrement mémorable parce que, pour la première fois de l’histoire, un constructeur automobile a franchi la barre des 300 mi/h (482 km/h).

L’exploit a été réalisé le 2 août dernier sur une piste d’essai à Ehra-Lessien, en Allemagne. Aux commandes du pilote Andy Wallace, déjà vainqueur au Mans, une Bugatti Chiron a filé jusqu’à la vitesse prodigieuse de 490,484 km/h.

« Quel record! Nous sommes plus qu’excités de devenir le premier constructeur au monde à dépasser le cap des 300 miles à l’heure, a déclaré le président Bugatti, Stephan Winkelmann. Merci à toute l’équipe et à Andy pour cette performance extraordinaire. »

L’ancienne marque de 457,05 km/h était détenue par la Koenigsegg Regera.

Il faut savoir dans ce cas-ci que le record de Bugatti a été enregistré grâce à une version modifiée et pas tout à fait de série de la Chiron (qui laisse présager une future édition Super Sport).

La carrosserie était plus longue de 25 centimètres, la suspension était plus basse qu’à la normale afin d’accroître l’aérodynamisme et la stabilité, l’aileron arrière avait été remplacé et le siège du passager laissait place à quelques systèmes informatisés.

Cette Chiron pouvait aussi compter sur diverses autres solutions pour réduire son poids. Par contre, on doit mentionner qu’une cage de sécurité et un siège spécial pour le pilote avaient été ajoutés à l’habitacle.

Quant au moteur W16 à quadruple turbocompresseur de 1 578 chevaux, à la boîte de vitesses séquentielle et au système de transmission intégrale, aucune modification ne leur avait été apportée.

« Le plus gros défi, c’est de réussir à tout mettre en œuvre en même temps – pas juste le design, pas juste l’aérodynamisme, pas juste le moteur, pas juste les pneus, affirme Frank Heyl, directeur du design chez Bugatti. Il faut que tout fonctionne en harmonie dans une même voiture. »

Verra-t-on un jour une voiture franchir les 500 km/h? Si oui, ce ne sera pas une Bugatti. En effet, après avoir atteint son objectif ultime, la compagnie annonce qu’elle se retire maintenant de la compétition pour se concentrer dans d’autres domaines.