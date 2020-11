Enchère no 24 : un autre jeu de toc artisanal

Devant la popularité de l’enchère no 12 dont la mise la plus élevée dépasse la valeur de l’objet, l‘ébéniste Denis Guertin a décidé de remettre un second jeu de toc qu’il a fabriqué. Il est aussi d’une valeur de 75$.

Amoureux du bois, M. Guertin s’est donné pour mission d’en faire ressortir la beauté de multiples façons en jouant avec les différentes essences (érable, merisier, amarante, canarie, etc.). Blocs de boucher, planches à pain ou à découper, jeux, planches de cribbage, supports pour tablettes ou cartes à jouer; ses produits sont de véritables œuvres d’art, en plus d’être utiles.

Mise de départ: 20$

L’enchère pour ce lot se terminera le dimanche 13 décembre, à 12h,30 à moins qu’une mise ne soit effectuée dans les cinq minutes et moins avant la fermeture prévue. Dans ce cas, l’enchère se poursuivra pour une période de 5 minutes supplémentaires et ainsi de suite s’il y a au moins une nouvelle mise. Le lot sera fermé s’il n’y a plus de mise après 5 minutes continues. Il sera alors accordé au plus offrant.

Le lot devra être payé par virement bancaire et récupéré au bureau du Reflet/Gravité Média à Candiac au plus tard le 18 décembre à 16h.

