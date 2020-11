Encore un nombre important de cas en Montérégie, s’inquiète Christian Dubé

Avec un bilan quotidien avoisinant les 1 000 cas, on observe une certaine stabilité depuis cinq semaines au Québec. Toutefois, certaines régions se sont améliorées alors que d’autres se sont détériorées. Le nord de Lanaudière et le Saguenay-Lac St-Jean se classent dans cette deuxième catégorie. En Montérégie, le nombre de cas demeure une préoccupation du gouvernement.

En Montérégie, on recense 151 nouveaux cas positifs en date du 2 novembre, et 173 nouveaux cas en date du 1er novembre.

«La Montérégie est une portion importante de nos cas. La Montérégie et le nord de Lanaudière…, a identifié le ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé, en conférence de presse le 3 novembre. Si on était capables, dans les deux prochaines semaines, d’améliorer ces deux régions, tout le grand Montréal pourrait en profiter.»

Car la situation à Montréal tend à se stabiliser, voire à diminuer, à un point tel que la possibilité que la CMM passe de la zone rouge à la zone orange n’est pas totalement écartée. La directeur national de la Santé publique Horacio Arruda s’est tout de même montré très prudent. «En zone urbaine, quand il y a un mouvement, ça s’accélère rapidement. Ça demeurera des zones à surveiller de très près.»

Le premier ministre François Legault s’est aussi montré encourageant, alors que le bilan de 61 décès par million d’habitants au Québec depuis le 1er septembre fait meilleure figure que dans d’autres pays. Ce bilan est de 77 au Royaume-Uni, de 98 en France et de 145 aux États-Unis. L’Allemagne fait toutefois mieux que le Québec.

«Il faut rester prudent, et on n’est pas à l’abri d’une explosion comme on voit dans d’autres pays, a ajouté M. Legault. Notre système de santé tient le coup, donc, c’est une bonne nouvelle.»

Le gouvernement craignait qu’avec le maintien de 1000 cas par jour, le nombre d’hospitalisations allait augmenter, ce qui ne s’est pas produit. «C’est une bonne nouvelle», a aussi exprimé le premier ministre.

En date d’aujourd’hui, on compte 526 hospitalisations (+27).

Au chapitre des décès, Christian Dubé a confirmé une tendance à la hausse. La moyenne est de 20 décès par jour; une répercussion directe du millier de cas supplémentaires au quotidien.

Discussion avec Macron

François Legault a eu une discussion privée aujourd’hui avec le président français Emmanuel Macron. Il a entre autres été question des attaques terroristes survenus récemment en France.

M. Legault a assuré son soutien à son homologue quant à la nécessité de protéger la liberté d’expression. «Des dirigeants politiques craignent le terrorisme et devant le chantage de groupes radicaux, ils sont prêts à faire des accommodements qui ne sont pas raisonnables», a-t-il indiqué, attaquant par la bande le premier ministre du Canada Justin Trudeau.

Ce dernier a exprimé sur cette question qu’il y a des limites à la liberté d’expression, évoquant les caricatures de Mahomet, ce qui lui a valu de nombreuses critiques.

«Je ne suis pas d’accord avec les réserves de Justin Trudeau lorsque vient de temps de condamner ce qui s’est passé en France», a clairement ajouté M. Legault.

Sur les États-Unis

Appelé à se prononcer sur l’élection présidentielle américaine, M. Legault s’est gardé de dire à qui, de Joe Biden ou Donald Trump, il donnerait son appui.

Il s’est dit par contre inquiet des appels d’offres pour le transport en commun, par exemple, qui exigent du contenu 70% américain. «Avec l’accord que l’Europe est en train de ratifier avec nous, on a un maximum de 25% qu’on est en mesure d’exiger. Il y a une injustice. Il faudrait que le Québec soit inclus dans le 70% de contenu américain.»

François Legault entend continuer de maintenir des liens avec les états avec lesquels les relations sont déjà bonnes, «pour se battre contre le protectionnisme exagéré».