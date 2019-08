Entrave à la circulation sur le boulevard Hébert et la rue Garnier à Sainte-Catherine

La Ville de Sainte-Catherine invite la population à prendre note que des travaux de pavage seront effectué sur le boulevard Hébert et la rue Garnier, le 7 août, de 7h à 19h.

En conséquence, il y aura des entraves à la circulation sur des sections du boul. Hébert et de la rue Garnier.

Une signalisation temporaire sera installée pour faciliter les déplacements. De plus, la circulation se fera en alternance dans la zone des travaux.

(Source : Ville de Sainte-Catherine)