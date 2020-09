Entraves prévues sur le boulevard Marie-Victorin à Candiac

Un tronçon du boulevard Marie-Victorin à Candiac sera complètement fermé entre le boulevard Montcalm Nord et la rue Léon-Bloy Ouest, du lundi 28 septembre, à compter de 9h, au vendredi 2 octobre. Ce, en raison de travaux de branchement aux services d’égouts et d’aqueduc, informe la Municipalité.

La circulation et l’accès aux entreprises seront possibles sur une partie du tronçon. Près de l’avenue Ibéria toutefois, le chemin sera inaccessible. La circulation sera déviée via les boulevards Montcalm Nord et de l’Industrie, ainsi que la rue Léon-Bloy Ouest.

De la signalisation sera installée pour aviser et guider les automobilistes. Les travaux pourraient être décalés en fonction des conditions météorologiques défavorables ou d’autres contraintes.