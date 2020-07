Entrée gratuite au Musée de l’archéologie de Roussillon en août

Le Musée d’archéologie de Roussillon célèbre le Mois de l’archéologie, du 1er au 31 août, en offrant l’entrée gratuite à tous les visiteurs.

De plus, l’équipe du Musée propose deux démonstrations publiques d’archéologie expérimentale visant à faire découvrir la mission souvent méconnue du Musée situé dans le Vieux-La Prairie, soit la recherche. Les démonstrations auront lieu en continu à l’extérieur. Le public pourra participer au processus en proposant ses propres hypothèses sur les projets suivants:

1er août, 13 h à 16 h – Les pointes iroquoiennes biseautées en os

Démonstration reportée au 2 août en cas de pluie.

Ce projet d’archéologie expérimentale publique porte sur les pointes de flèche utilisées avant la colonisation par les populations autochtones. Deux types de pointes seront fabriqués et leur efficacité sera testée par une expérience de tir à l’arc. L’objectif est de découvrir pourquoi les pointes d’ici étaient surtout fabriquées en os plutôt qu’en pierre.

15 août, 13 h à 16 h – Les pierres à fusil modifiées

Démonstration reportée au 16 août en cas de pluie.

Ce projet porte sur les pierres à fusil modifiées qu’on retrouve dans les collections provenant de sites de l’époque de la Nouvelle-France. Plusieurs seront reproduites et leur efficacité sera testée pour diverses tâches. L’objectif est de découvrir si ces objets de forme atypique sont des outils fabriqués par des Autochtones comme à la Préhistoire.

Pour en savoir davantage sur les projets de recherche du Musée, visiter le archeoroussillon.ca/activites.

Mesures à prendre

Dans le contexte de la pandémie, la direction du Musée rappelle qu’il est préférable de réserver sa plage horaire en ligne à archeoroussillon.ca. De plus, le port du masque sera obligatoire à l’intérieur du Musée à compter du 18 juillet pour les 12 ans et plus.