Étude : Ford et Chevrolet font erreur en éliminant leurs compactes

Article par Guillaume Rivard

Comme vous le savez, Ford et Chevrolet ont chacune décidé d’abandonner leurs voitures compactes. À la grandeur du continent, les inventaires s’épuisent pour faire place à plus de VUS, de multisegments et de camionnettes, des véhicules qui attirent une majorité de clients.

Or, selon une nouvelle enquête du site Edmunds, ces constructeurs sont en train de commettre une erreur.

N’ayant plus de remplaçantes directes, les Ford Focus et Chevrolet Cruze concèdent des parts de marché à la concurrence. Le nombre de propriétaires qui rachètent un autre véhicule de marque Ford ou Chevrolet atteint même un creux historique.

Dans le cas de l’ovale bleu, la proportion des clients qui échangent leur Focus pour un autre modèle Ford a chuté de 40% en 2016 à 33% en 2019. N’oublions pas que la Fiesta nous quitte cette année et la Fusion dans un an, ce qui laissera moins de choix.

De même, chez la marque à la croix dorée, la proportion des clients qui échangent leur Cruze pour un autre modèle Chevrolet est passée de 57% en 2016 à 45% en 2019.

« Bien que les voitures en général diminuent en popularité, les compactes continuent d’incarner une option pratique et abordable dans le marché. Elles représentent une alternative peu coûteuse pour ceux qui désirent se procurer un véhicule neuf », souligne Edmunds.

Le nombre d’échanges pour une voiture compacte de marque étrangère a augmenté considérablement, selon les chiffres fournis. Par exemple, ceux qui troquent leur Cruze pour une Honda Civic ou une Toyota Corolla sont presque deux fois plus nombreux qu’en 2016.

Tant chez Ford que chez Chevrolet, les propriétaires de compactes qui restent fidèles se tournent d’abord vers un VUS compact (l’Escape et l’Equinox, respectivement), ensuite vers un VUS sous-compact (EcoSport et Trax). Dans cette optique, la stratégie porte fruit, car les VUS sont plus chers et engendrent donc plus de profits.

Cependant, les données analysées par Edmunds indiquent que la majorité des propriétaires qui échangent leur Focus ou leur Cruze pour un VUS choisissent une autre marque – Honda et Toyota, en particulier, mais aussi Hyundai et Kia.

Ce sera également intéressant de surveiller l’impact sur les ventes de véhicules neufs dans les années à venir. Beaucoup de consommateurs ayant un petit budget risquent de se tourner vers le marché de l’usagé au lieu de dépenser plus pour mettre la main sur un utilitaire flambant neuf.