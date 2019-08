Étude : les aides à la conduite sont trop agaçantes pour plusieurs

Article par Guillaume Rivard

Les constructeurs automobiles dépensent énormément d’argent pour développer des technologies d’aide à la conduite sophistiquées, mais les alertes répétées entraînent souvent de la confusion et de la frustration. En fait, plusieurs conducteurs avouent les désactiver ou ne pas vouloir en retrouver dans leur prochain véhicule.

C’est la principale conclusion de la nouvelle étude de la firme américaine J.D. Power sur l’expérience en matière de technologie, qui se base sur les réponses de plus de 20 000 personnes ayant acheté ou loué un modèle 2019 de nouvelle génération ou qui a été redessiné dans les trois dernières années.

Comme le remarque correctement Kristin Kolodge, directrice exécutive de la recherche sur l’interaction entre le conducteur et l’automobile chez J.D. Power : « la technologie ne doit pas imiter ces parents qui harcèlent et surprotègent leurs enfants; personne ne veut se faire dire à tout bout de champ que sa conduite n’est pas bonne. »

La pire technologie?

Un bon exemple est la technologie d’avertissement de sortie de voie et d’aide au maintien dans la voie. En moyenne, 23% des gens qui en bénéficient se plaignent que les alertes sont agaçantes et dérangeantes. Parmi eux, 61% désactivent le système à l’occasion et 37% ne désirent pas l’avoir dans leur prochain véhicule.

« Si les consommateurs ont du mal à tolérer les aides au maintien dans la voie, comment vont-ils accepter de monter à bord d’un véhicule entièrement autonome? » demande Kolodge.

L’étude révèle aussi que 69% des propriétaires de modèles 2019 ont Apple CarPlay et/ou Android Auto dans leur voiture, ce qui ne présage rien de bon pour les systèmes d’infodivertissement des constructeurs automobiles.

D’ailleurs, de nombreux répondants disent soit ne pas avoir besoin des différentes applications intégrées dans leur véhicule, soit avoir un autre appareil qui remplit mieux cette fonction.

Les meilleurs véhicules pour la technologie

Dans l’ensemble, la satisfaction des consommateurs à l’égard des nouvelles technologies embarquées dans les véhicules varie beaucoup d’une marque et d’un modèle à l’autre. Le meilleur véhicule cette année, toutes catégories confondues, est la Kia Stinger avec un pointage de 834 sur une échelle de 1 000. La moyenne est de 781 et le pire résultat est de 709.

En plus de la Stinger, les Hyundai Kona et Toyota C-HR (égalité), la Kia Forte, le Chevrolet Blazer, le Porsche Cayenne et le Ford Expedition dominent leurs catégories pour ce qui est de la convivialité des technologies.