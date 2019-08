Étude : les coussins pour les genoux posent un risque

Article par Guillaume Rivard

Plus il y a de coussins gonflables dans un véhicule, moins on risque de subir des blessures en cas d’accident, pas vrai? Eh bien, peut-être que non.

Une étude rendue publique cette semaine par l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) aux États-Unis démontre que tous les coussins gonflables ne sont pas créés égaux. Ceux pour les genoux, en particulier, ont un impact négligeable sur la protection des occupants et peuvent même augmenter le risque de blessures dans certains cas.

Cette découverte assez surprenante survient alors que de plus en plus de véhicules intègrent une protection au niveau des genoux dans leur système de coussins gonflables. Même la voiture la moins chère au Canada, la Chevrolet Spark (PDSF de base de 9 995 $), possède deux coussins pour les genoux parmi ses 10 coussins gonflables inclus de série.

Les coussins gonflables pour les genoux se déploient généralement à partir du bas du tableau de bord et visent à répartir la force de l’impact afin de diminuer les blessures aux jambes. Ils peuvent également aider à réduire les forces qui pèsent sur le thorax et l’abdomen des occupants avant en contrôlant les mouvements du bas du corps.

L’agence américaine a examiné les données de plus de 400 tests de collision frontale et compilé les rapports d’accidents provenant de 14 états afin de déterminer si oui ou non les coussins pour les genoux augmentent la sécurité et à quel point.

Tant dans les tests de collision frontale avec léger chevauchement que dans ceux avec chevauchement moyen, les coussins gonflables pour les genoux n’ont à peu près aucun effet. En vérité, dans le premier type de collision, ils sont associés à un risque accru de blessures aux jambes, notamment au fémur droit. Par contre, le risque de blessures à la tête s’en trouve légèrement diminué.

Pour ce qui est de l’analyse des accidents routiers, il a été découvert que les coussins gonflables pour les genoux ne réduisent le risque de blessures en général que d’un demi-point de pourcentage, soit de 7,9% à 7,4%, une différence non significative sur le plan statistique.

Il est possible que ce type de coussin aide à protéger les occupants qui ne portent pas leur ceinture de sécurité dans la vraie vie, mais les mannequins utilisés dans les tests de collision de l’IIHS sont toujours attachés.