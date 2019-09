Étude : les meilleurs systèmes multimédia en 2019

Article par Guillaume Rivard

Quand il est question de multimédia et d’infodivertissement, certains constructeurs automobiles semblent très bien comprendre ce que les consommateurs d’aujourd’hui recherchent et désirent, tandis que d’autres déçoivent avec leurs technologies et leurs interfaces démodées ou encore ils veulent trop en faire et finissent par engendrer des distractions et de la frustration.

Déterminer les meilleurs systèmes sur le marché n’est pas une science exacte, évidemment, mais on peut quand même avoir une bonne idée en consultant l’étude de qualité et de satisfaction des systèmes multimédia 2019 de J.D. Power, qui se base sur les données recueillies dans le cadre de sa dernière enquête sur la qualité initiale des véhicules.

La firme américaine a évalué les commentaires et les expériences des propriétaires en ce qui a trait à la qualité, au design et aux fonctionnalités de leur système multimédia dans les 90 jours suivant l’achat, puis elle a identifié les modèles ayant le moins de problèmes signalés par tranche de 100 véhicules.

Fait intéressant, le nombre total de problèmes reliés aux technologies de communication, de navigation et de divertissement est en baisse pour une quatrième année de suite.

De plus, l’étude révèle que les chaînes audio de marque ont un impact positif sur la satisfaction des propriétaires non seulement à l’égard de leur système multimédia, mais aussi de leur véhicule en général.

« Bien que ces systèmes audio optionnels coûtent plus cher, ils en valent la peine quand on regarde la valeur ajoutée qu’ils apportent aux consommateurs, affirme Brent Gruber, directeur principal des pratiques automobiles en matière de qualité chez J.D. Power. On les retrouve largement parmi les véhicules de luxe, mais les fabricants de véhicules populaires devraient envisager de les offrir plus souvent afin d’augmenter la satisfaction des propriétaires et du même coup leurs ventes. »

Les marques coréennes et allemandes dominent la liste des meilleurs systèmes multimédia de 2019 selon J.D. Power. L’absence de Chevrolet a de quoi surprendre, car son système MyLink est considéré par plusieurs comme une référence.

Voici les modèles qui remportent la palme dans les différentes catégories :

Sous-compact : Hyundai Accent

Compact : Kia Soul

Intermédiaire : Hyundai Santa Fe

Pleine grandeur : Nissan Titan

Sous-compact de luxe : Mercedes-Benz GLA

Compact de luxe : Genesis G70

Intermédiaire de luxe : Audi Q8 et Porsche 911 (égalité)

Pleine grandeur de luxe : BMW 7 Series