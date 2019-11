Étude : Montréal est la 28e meilleure ville au monde pour conduire

Article par Guillaume Rivard

Montréal, ville de cônes orange et de cratères urbains? C’est la perception qu’ont bien des automobilistes qui empruntent les nombreuses artères de la métropole québécoise.

Une nouvelle étude pourrait toutefois les faire changer d’idée.

La firme britannique Mister Auto vient de publier un classement de 100 villes à travers le monde et Montréal y apparaît au 28e rang. L’essence abordable, la bonne qualité de l’air et le faible taux d’accidents mortels expliqueraient en partie cette performance.

En revanche, le nombre de cas de rage au volant et les coûts de stationnement sont parmi les pires dans cette étude.

Pour en arriver à ses résultats, l’équipe de Mister Auto a tenu compte d’une douzaine de facteurs différents, regroupés en trois catégories : Infrastructure (proportion et âge moyen des véhicules, congestion, transport en commun, lois et réglementations, qualité des routes, pollution atmosphérique), Sécurité (taux d’accidents mortels, cas de rage au volant) et Coûts (prix du carburant, coûts de stationnement, taxes reliées aux transports). Ensuite, elle a recueilli des données sur des centaines de villes avant de retenir les 100 plus importantes.

Le meilleur endroit pour conduire de toute la planète? Il s’agit de Calgary. D’autres villes canadiennes figurent dans le palmarès de Mister Auto, soit Ottawa (3e), Vancouver (6e) et Toronto (51e).

Dubaï se classe au second rang. Par ailleurs, plusieurs villes d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse (Zurich, Genève, Bâle et Berne ont toutes un score parfait pour l’état des routes) sont représentées dans le top 100. Cliquez ici pour la liste complète.