exo doit prendre les moyens pour favoriser le covoiturage

Depuis plus d’un an, j’utilise le transport collectif pour me rendre à Montréal. Du moins, une partie du transport collectif, car ce n’est pas évident avec le système actuel. J’habite à Sainte-Catherine, près du boulevard Saint-Laurent et de la rue Jogues, et je prends le train à la gare de Saint-Constant.

Pour l’instant, j’utilise ma voiture pour me rendre à la gare, car c’est plus pratique que le transport en commun. Le matin, il me faut 8 minutes, alors qu’en transport en commun, il me faudrait 23 minutes. Le soir, c’est entre 32 minutes et 45 minutes que je dois calculer en fonction de l’arrivée du train pour faire le trajet inverse.

Donc, la voiture demeure la meilleure solution pour moi. Cependant, je veux contribuer à la réduction de la pollution. J’ai donc opté pour faire du covoiturage. J’ai fait une demande de vignette à cet effet, croyant que je pourrais bénéficier automatiquement d’une place de stationnement à la gare de Saint-Constant. Erreur, exo a émis 15 vignettes pour seulement 7 places de stationnement disponibles. Pourquoi? On entend partout qu’on veut réduire la circulation, mais les organismes de transport en commun font pratiquement le contraire.

Quand je suis chanceux, j’obtiens une des 7 places réservées au covoiturage. Autrement, je cours pour ne pas manquer le train après avoir fait descendre mon passager près du quai. Pourquoi? Parce que le stationnement incitatif voisin de la gare est souvent plein.

Je dois donc me rendre à celui d’Exporail de l’autre côté de la rue, y trouver un espace où laisser ma voiture, attendre aux feux de circulation pour traverser à pied la rue Saint-Pierre et courir à travers le stationnement du centre commercial pour arriver au quai. Il m’arrive de regarder le train qui s’en va. Je dois alors attendre le prochain.

Si exo veut encourager le covoiturage, il doit prendre les moyens pour ce faire. La gare de Saint-Constant est celle qui comporte le plus de places de covoiturage sur la ligne de Candiac. La gare de Sainte-Catherine comprend quant à elle 2 espaces pour 5 vignettes. Est-ce possible d’adapter les espaces en conséquence?

L’automne s’en vient et il se peut que des gens bien intentionnés veulent eux aussi faire du covoiturage. La situation va encore se dégrader si rien n’est fait.

Espérons qu’exo va prendre les moyens pour favoriser le covoiturage.

Daniel Greendale

Sainte-Catherine