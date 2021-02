Exo répondra aux questions des usagers

L’opérateur du transport en commun dans la région, exo, tiendra une séance d’information virtuelle le mercredi 24 mars, à 17h, sur sa page Facebook.

Le directeur général Sylvain Yelle prendra la parole pour faire une brève présentation «de certains projets en développement et des défis qu’exo devra relever dans les prochains mois et les prochaines années, fait savoir l’invitation. Il sera également question des enjeux liés au transport collectif durant la pandémie, notamment l’achalandage et les mesures sanitaires».

Puis, M. Yelle répondra aux questions des usagers. Une période d’une heure trente minutes est prévue pour ce segment. Il est possible de soumettre sa requête ou son commentaire d’avance sur le site Web d’exo, afin que l’un ou l’autre puisse être mentionné en direct. Autrement, les questions de dernière minute pourront être posées dans la section des commentaires sous la publication.

Exo explique continuer à procéder de cette manière «compte tenu de la pandémie et du succès de la webdiffusion des séances publiques précédentes».

En novembre, le transporteur avait présenté la refonte du réseau de transport en commun dans la région sur la plateforme virtuelle Zoom devant moins d’une quinzaine de citoyens.