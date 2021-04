Exo veut que ses chauffeurs soient vaccinés rapidement

Exo demande au gouvernement du Québec et à la Direction de la santé publique que ses travailleurs de première ligne, soit les chauffeurs d’autobus, les équipes de train, les inspecteurs et autres employés en contact avec les usagers du transport collectif, soient considérés comme travailleurs essentiels et aient accès à la vaccination contre la COVID-19 «le plus rapidement possible».

L’opérateur responsable des secteurs Le Richelain et Roussillon, ainsi que la ligne de train Candiac, entre autres, estime que des mesures supplémentaires doivent être prises pour éviter la multiplication des variants du coronavirus. Exo estime que ses travailleurs sur le terrain sont à risque.

«Ces employés de première ligne sont aussi des travailleurs essentiels, et il devient urgent de leur donner accès à la vaccination. L’arrivée des variants de la COVID-19, plus virulents et plus contagieux, pourrait fragiliser les services d’exo», fait savoir le directeur général Sylvain Yelle, par voie de communiqué.

D’ici là, les chauffeurs et employés à la billetterie sont protégés par des plexiglas, les inspecteurs portent le masque en tout temps et les interventions auprès de la clientèle ont été modifiées. Exo mène aussi en continu une campagne de sensibilisation aux mesures sanitaires.

