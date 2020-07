Explorez Longueuil: un musée virtuel aux quatre coins de la ville

«Vous êtes près de la station Pop! 2017!» En mettant le pied dans le carré Isidore-Hurteau, à l’angle des rues Saint-Alexandre et Saint-Laurent Ouest, l’application Explorez Longueuil lance cette notification.

Il s’agit de l’une des neuf stations du Circuit de la culture de l’application fraîchement lancée par la Ville de Longueuil le 18 juin.

Une fiche informative apparaît alors sur l’œuvre d’art public de Rino Côté, «plusieurs petites grappes de sphères rouges de différentes tailles, collées à la portion supérieure d’un tronc de frêne ébranché». Les passants avaient sans doute déjà remarqué cette œuvre, mais peut-être ne savaient-ils pas que l’œuvre réalisée à l’aide d’une imprimante 3D veut inviter à la réflexion sur le clonage in vitro et la modification génétique.

À quelques pas de là, l’une des stations du circuit Chambly nous apprend que la Place Hérelle, voisine du parc linéaire Desaulniers, a déjà été une chocolaterie, The Herelle’s Chocolate Works, qui a appartenu à Félix et Daniel d’Hérelle.

Voilà le type d’informations dont recèle l’application Explorez Longueuil, rien de moins qu’un musée virtuel. Une proposition d’en savoir plus sur son quartier, sa ville, le milieu qui nous entoure.

Certaines stations comptent aussi des anecdotes, et des liens menant vers des capsules audios et vidéos. Une ligne du temps et des documents d’archives bonifient l’expérience. Actuellement, les trois circuits portant sur le patrimoine (Saint-Charles, Chambly, Bord-de-L’Eau) ainsi que ceux sur la culture (circuits du savoir, de la culture et de la Ville du fleuve), comptent une centaine de stations, réparties dans l’arr. du Vieux-Longueuil.

Des circuits seront disponibles ultérieurement pour les arr. de Saint-Hubert et de Greenfield Park.

Il est possible de suivre toutes les stations d’un circuit ou encore d’utiliser le mode d’exploration libre. Chaque fois qu’une station a été complétée, l’application indique qu’elle a été visitée. Voilà qui peut devenir une source de motivation pour enrichir ses connaissances sur le patrimoine et la culture, à pied ou à vélo.

Développée par des finissants du cégep Édouard-Montpetit

L’application Explorez Longueuil a été développée en 2019 par des finissants en Techniques d’intégration multimédia du cégep Édouard-Montpetit, dans le cadre de leur projet de fin d’études.

«Cette expérience nous a bien évidemment permis de mettre en pratique des connaissances apprises, mais également de développer de nouvelles compétences et de nous préparer au marché du travail. Je garde un excellent souvenir de ce premier mandat avec un vrai client et je suis très fier du résultat final», explique Samuel Favreau, l’un des finissants participants, avec Andréa Dufresne, Jérémy Favreau, Julien Vermette et Savannah Dubreuil.

Ce projet du Bureau de la culture de Longueuil a été réalisé en collaboration avec la Société d’histoire de Longueuil, la Société historique et culturelle du Marigot, le ministère de la Culture et le Théâtre du 450.