Exporail reçoit 1,5 M $ du gouvernement provincial

Exporail, le musée ferroviaire canadien à Saint-Constant, a reçu une aide financière de 1,5 M$ de la part du gouvernement provincial sur trois ans, afin de poursuivre sa mission de mettre en valeur le patrimoine ferroviaire canadien.

L’argent provient du programme Aide au fonctionnement pour les institutions muséales (PAFIM), «qui permet d’appuyer les organismes dans l’accomplissement de leur mission et la réalisation de leur plan d’action, notamment par la mise en valeur de leurs collections et thématiques», indique le communiqué de presse envoyé aux médias.

L’annonce a été faite quelques jours avant Noël par la ministre de la Santé et députée de Sanguinet, Danielle McCann, au nom de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Nathalie Roy.

«Je me réjouis du soutien accordé aujourd’hui à Exporail, un établissement des plus dynamiques qui fait la fierté de notre région, réagit Mme McCann. Cet investissement gouvernemental est une très bonne nouvelle pour la population et pour les touristes qui viennent chez nous découvrir tous les dessous d’une grande saga de l’ère industrielle: celle de l’expansion du chemin de fer au Québec et au Canada.»

Invitée à commenter, la directrice générale d’Exporail, Nadine Cloutier, a expliqué qu’Exporail «bénéficie déjà d’une reconnaissance gouvernementale majeure en qualité d’institution muséale agréée depuis le 10 mai 2019» et que celui-ci est «un processus rigoureux qui garantit à la population l’accès à un établissement d’intérêt public de qualité».

Le montant de 1,5 M$ «permettra de renforcer l’accomplissement de notre mission et de réaliser notre plan d’action en constituant, en conservant et en mettant en valeur notre collection», dit-elle.