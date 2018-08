Exposer les artistes localement grâce au web

Crédit photo : Gracieuseté

Obtenir de la visibilité peut être laborieux en art visuel. Trois passionnés d’art et de technologie ont créé Gallea pour faciliter la chose aux artistes et aux commerces qui souhaitent exposer localement.

Le site Gallea est une galerie d’art interactive sur laquelle les artistes peuvent exposer et vendre en ligne, mais aussi dans des bars, cafés et restaurant de leur région. Les commerces intéressés s’inscrivent sur le même réseau qu’eux, permettant aux créateurs de leur soumettre des œuvres. Le concept a été inventé par Samuel Bellerose, Guillaume Parent et Linzi Shang, il y a deux ans.

«Quand les artistes émergeants veulent avoir de la visibilité et qu’ils vont voir des commerçants pour exposer, le processus est un peu brisé, car ça doit se faire vite. Les propriétaires n’ont pas nécessairement le temps de les recevoir», explique M. Parent.

Il ajoute que «le petit papier blanc» informatif affiché sous les œuvres n’est pas efficace.

«Les gens évaluent l’art comme quelque chose de haut de gamme et peu accessible et on veut changer ça», soutient-il.

Gallea propose donc une étiquette avec un code, qui se retrouve sur le site web. Le but est d’inciter un contact facile entre un acheteur et l’artiste en accédant à son profil, ses informations et toutes ses œuvres.

«Ça permet aussi une forme d’instantanéité», affirme le résident de La Prairie.

La technologie au service de l’art

Alors que beaucoup d’artistes sont déjà en ligne, M. Parent souligne que «Gallea est un concept qui mélange le web et l’exposition dans un lieu tangible».

Gallea est bien développé à Montréal présentement. Les fondateurs souhaitent cependant que le projet soit plus présent en région, où les artistes et commerçants en ont besoin, croient-ils.

«Il y a des avancements technologiques dans tous les domaines. Pourquoi pas en art?» -Guillaume Parent, cofondateur et président de Gallea

Fils d’un ingénieur et d’une artiste, M. Parent pense toujours à ce que la technologie peut apporter à l’art. Étudiant à l’École de technologie supérieur, il se sert de ses connaissances et apprentissages au quotidien.

Gallea travaille sur plusieurs projets pour innover dans le milieu de l’art. Une carte interactive et une application mobile sont notamment dans les plans de l’entreprise.

Rapide et facile pour les commerces

Le restaurant Pétinos à La Prairie a récemment créé son profil sur le site de Gallea. Le propriétaire Lucas Indri aime pouvoir encourager des artistes locaux tout en décorant son commerce, sans avoir à se casser la tête.

«En restauration, on n’a pas le temps de magasiner, de choisir et d’installer des œuvres. Là, je n’ai qu’à dire si je veux ou non une œuvre soumise par un artiste et le reste est pris en charge», apprécie-t-il.