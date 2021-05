Exposition de plusieurs centaines d’œuvres en plein air à La Prairie

À défaut de pouvoir tenir sa traditionnelle exposition annuelle en salle, l’Association des artistes peintres affiliés de la Rive-Sud (AAPARS) innove et prendra la direction du parc des Jésuites à La Prairie, les 29 et 30 mai. C’est une des rares activités culturelles à renaître depuis le début de la pandémie.

«On espère qu’il fera beau!» se croise les doigts la présidente de l’association, Hélène Raymond, puisque c’est en grande partie ce qui en déterminera le succès, voire peut-être même la tenue.

De son côté, la Santé publique a donné son accord à l’organisation de l’événement à condition que l’association exige le respect de plusieurs règles sanitaires: désinfection des mains, distanciation de 2 m entre les gens, parcours déambulatoire à sens unique, port du masque en tout temps, etc. Un maximum de 250 visiteurs seront acceptés en même temps sur se site qui sera clôturé.

«On a organisé une exposition extérieure à Saint-Bruno en septembre 2020 tout en respectant les mêmes règles et ça s’est très bien passé, dévoile la présidente. On a accueilli 2 500 visiteurs. À La Prairie, le terrain encore plus grand nous permettra d’avoir encore plus d’espace.»

C’est sous le thème L’art en liberté que l’événement se tiendra en collaboration avec la Ville et sous la présidence du maire, Donat Serres.

De tout pour tous

Près de 70 artistes de l’AAPARS ont confirmé leur présence jusqu’à maintenant. Il s’agit autant des débutants que des experts qui utilisent différents styles (ex : abstrait ou figuratif) et médiums (aquarelle, pastel, huile, acrylique…). L’exigence commune est qu’ils produisent des œuvres originales. Celles-ci pourront être achetées.

«L’art donne l’espoir et est l’expression vivante de notre humanité.» -L’Association des artistes peintres affiliés de la Rive-Sud

Les artistes ont hâte de renouer avec le public, avoue la présidente de l’association. Pour certains, c’est le moteur de leur création.

«Beaucoup de nos membres ont peint davantage pendant la pandémie alors que d’autres non, faute de motivation. Le fait que les expositions reprennent tranquillement leur donne le goût de recommencer», explique Mme Raymond.

De son côté le public est davantage friand d’art et d’embellir son chez-soi, constate l’AAPARS, si elle se fie sur les revenus générés par ses membres exposants à Saint-Bruno il y a quelques mois.

En résumé

Quand ? Au parc des Jésuites au 25, avenue Balmoral à La Prairie

Horaire : le samedi 29 mai ainsi que le dimanche 30 mai, de 10h à 17h

Coût : l’entrée est gratuite

Par qui ? L’Association des artistes peintres affiliés de la Rive-Sud