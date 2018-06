Exposition du Musée canadien de l’histoire à Exporail

L’exposition invite les jeunes de 5 à 12 ans à mieux connaître les nombreuses fêtes pratiquées dans leur propre collectivité. Des rencontres de grands groupes rassemblés pour une journée de réjouissance aux occasions privilégiées dans la vie d’un enfant, ces fêtes permettent aux jeunes et aux familles de découvrir et d’apprécier les traditions de diverses cultures. L’exposition est divisée en 4 zones, chacune évoquant une saison ainsi qu’une scène familiale et communautaire différente. Les enfants peuvent découvrir les caractéristiques des nombreuses fêtes que célèbrent les Canadiennes et les Canadiennes tout au long de l’année: mets succulents, musique, décorations, jeux, et surtout, l’importance de donner, de partager et d’avoir foi en l’avenir. Les jeunes visiteurs réaliseront des activités pratiques, découvriront de nouveaux jeux, feront du bricolage et joueront de nouveaux rôles qui stimuleront leur curiosité et les inciteront à découvrir les nombreux aspects des fêtes célébrées au Canada.