Face à face : Lamborghini Urus 2019

Article par Le Guide de l’auto

Que ça vous plaise ou non, c’est maintenant chose faite. Lamborghini a son propre VUS!

Les mauvaises langues diront qu’il s’agit d’un Audi Q8 glorifié, mais le Lamborghini Urus fait honneur à son écusson avec des performances tout simplement ahurissantes.

Malgré son poids de presque 2200 kilos, le VUS italien passe de 0 à 100 km/h en 3,6 secondes et peut atteindre une vitesse maximale qui dépasse les 300 km/h. Cela est rendu possible grâce à un moteur V8 biturbo d’une puissance de plus de 600 chevaux et et d’un couple de 627 livres-pied.

Au cours de cette capsule, les journalistes du Guide de l’auto Marc Lachapelle et Gabriel Gélinas conduisent et analysent ce VUS racé sur les routes du Québec. Est-il véritablement digne de faire partie de la famille Lamborghini?