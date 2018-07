Les familles de la circonscription touchent plus de 72,4 M $ en allocations

Crédit photo : Gracieuseté - Archives

Le député Jean-Claude Poissant se réjouit de l’augmentation du programme des allocations canadiennes pour enfants, deux ans plus tôt que prévu par le gouvernement fédéral. Déjà, il permet de verser plus de 72,4 M$ aux familles de la circonscription fédérale de La Prairie.

Concrètement depuis juillet, le montant de prestations pour 2018-2019 est d’un maximum de 6 496$ ou 541$ par mois pour un enfant de moins de 6 ans et de 5 481$ ou 457$ mensuellement pour ceux entre 6 et 17 ans. Il s’agit d’augmentations annuelles respectives d’un peu moins de 100$. Les prestations sont également indexées au revenu du ménage, dont le premier seuil passe à 30 450 $ (versus 30 000 $ actuellement).

«À titre d’exemple, pour un parent seul avec un revenu de 35 000$ et deux enfants, l’indexation anticipée signifie une contribution de 560$ pour l’année de prestations 2019-2020, fait savoir M. Poissant par voie de communiqué. On parle d’un soutien pouvant s’élever jusqu’à 12 992$ par année.»

Le calcul des prestations varie principalement selon l’âge et le nombre d’enfants par famille ainsi que le revenu familial net.