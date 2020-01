Faux policier: la police cherche des victimes

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) demande l’aide du public afin d’entrer en contact avec toute personne qui pourrait avoir aperçu Tommy Maheux Turcotte vêtu d’une chemise de policier du service de police.

L’homme de 30 ans aurait abordé des jeunes femmes en mentionnant être policier et en exhibant un insigne du SPAL. L’individu a été aperçu dans un endroit licencié du Quartier DIX30, le 19 janvier. L’homme, qui s’exprime en français, a les cheveux bruns et les yeux bruns. Il mesure environ 1.70 m et pèse 82 kg. Lors de cet événement, il portait une barbe.

Tommy Maheux Turcotte a été arrêté par les policiers dans les heures qui ont suivi la plainte. Il a comparu au palais de justice de Longueuil, le 20 janvier. Il a été accusé de vol et remis en liberté avec plusieurs conditions à respecter.

Le SPAL précise qu’il ignore les intentions réelles de l’homme et si c’était la première fois qu’il prétendait être un agent de la paix.

Les enquêteurs demandent à toute personne détenant de l’information au sujet de tout autre comportement suspect de cet homme de composer le 450 463-7211. Toutes les informations transmises seront traitées par un enquêteur de façon confidentielle.