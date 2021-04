Féminicides et violence conjugale: des citoyens manifestent leur indignation

Le Comité d’actions féministes de l’agglomération de Longueuil (CAFAL) s’inscrit dans la journée de mobilisation citoyenne contre la violence conjugale et les féminicides. Il a convié la population à un rassemblement devant les bureaux du député de Taillon et ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux Lionel Carmant, ce vendredi à 10h.

Cette journée de mobilisation qui donne lieu à une vingtaine de manifestations dans autant de villes de la province a été lancée par Ingrid Falaise, le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes, l’Alliance des maisons de 2e étape et L’R des centres de femmes.

Une réaction aux huit féminicides survenus en l’espace de huit semaines au Québec.

Ces manifestations se veulent un signe de solidarité avec toutes les femmes qui subissent de la violence conjugale, mais aussi une démonstration de l’indignation collective contre ces violences.

Les organisatrices de la mobilisation interpellent le gouvernement sur l’importance d’agir à court terme, afin de renforcer le filet de sécurité autour des femmes et des enfants victimes de violence conjugale, puis à long terme, pour arriver à un changement des mentalités.

Selon elles, la priorité est de consolider et élargir les services aux victimes de violence conjugale, mais ces derniers ne peuvent répondre à l’ampleur des besoins pour prévenir les féminicides.

Elles demandent la mise en œuvre rapide des recommandations du Comité d’experts sur l’accompagnement des victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale, du Comité d’examen des décès liés à la violence conjugale.

«Face à la surreprésentation des femmes autochtones et des femmes noires dans les récents féminicides, nous pressons le gouvernement de mettre en place des mesures spécifiques et adaptées aux réalités de celles qui se situent à la croisée des oppressions, tout en étant à l’écoute des personnes et des groupes concernés, disent-elles aussi. Tant que toutes les femmes ne seront pas en sécurité, nous ne pourrons pas crier victoire.»