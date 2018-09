Des femmes courent 250 km pour la recherche sur la maladie infantile

Crédit photo : Le Reflet - Vicky Girard

Les 22 et 23 septembre, 20 équipes de huit personnes courront 250 km en se relayant, de Montréal à Québec, à l’occasion de l’événement Moi pour toi. Elles amasseront des fonds pour la Fondation des étoiles, qui soutient la recherche sur les maladies infantiles. Des membres de l’équipe Carpe Diem sur la Rive-Sud relèveront le défi une deuxième fois.

Les femmes de l’équipe ne se connaissaient pas lors de leur première participation au défi Moi pour toi en 2017. Trois d’entre elles se sont liées d’amitié et l’une de leur fille s’est même jointe au trio pour courir cette année.

Michèle Masson, capitaine de l’équipe, a décidé de relever le défi pour le fils de sa cousine, qui a eu un cancer très agressif.

«C’est un protocole de recherche qui l’a sauvé», confie la résidente de Brossard. Pour Brigitte Joanette, la cause est inspirante, mais elle le fait «aussi pour le défi physique et personnel».

Sa fille, Kimberley Karavasilis, a été inspirée par sa mère et ses coéquipières. Elle a relevé le défi Pierre Lavoie précédemment et a participé à la campagne de financement l’année dernière avant de se lancer.

«C’est beau de voir l’amitié qui les a unies», dit la résidente de Sainte-Catherine.

«Moi, j’ai sept petits-enfants en santé, mais beaucoup n’ont pas cette chance, alors ça me tient vraiment à cœur», ajoute Sylvie Riendeau-Langlais, de Saint-Philippe.

Après les émotions vécues lors de leur première expérience, le trio a décidé de remettre cela une dernière fois, puisque «la difficulté n’est pas seulement physique. La campagne de financement demande beaucoup, on doit investir notre temps pendant une année complète», explique Mme Masson.

Dans la dernière année, elles ont fait de l’emballage dans des épiceries, vendu plusieurs choses comme des bonbons et des huiles, organisé des tirages, des soirées et des soupers-bénéfice en plus de trouver des commanditaires.

L’objectif de 17 000$ à amasser pour chaque équipe a été atteint par celle de Mme Masson le 29 août, incluant plus de 4 000$ en dons. Pour toutes les équipes, c’est un objectif total de 100 000$ qui est fixé. Il a été dépassé en 2017.

Entraînement

Les quatre participantes s’entraînent un minimum de trois fois par semaine toute l’année.

«Le fait de s’entraîner autant nous permet aussi de relever d’autres défis comme des demi-marathons et d’autres types de courses. Ça apporte tellement de bienfaits», affirme Mme Joanette.

De son côté, Mme Masson avoue qu’elle s’étonne elle-même de se dépasser autant.

«On s’entraînait en faisant 10 minutes de courses et 1 minute de marche, mais au défi, c’est seulement de la course, alors ça m’inquiétait un peu l’an dernier, mais ça s’est bien passé. On sait qu’on est capables maintenant!» lance-t-elle.

Les femmes admettent toutes qu’il est facile de trouver des excuses pour ne pas s’entraîner, mais qu’elles se motivent entre elles en pensant à ce que leurs dons peuvent changer.

«Tellement de gens viennent nous voir pendant la levée de fonds pour nous raconter des histoires et on réalise qu’on fait vraiment une différence», confie Mme Karavasilis.

Carpe Diem

Le nom de l’équipe, Carpe Diem, représente beaucoup pour les femmes qui en font partie. «C’est de vivre le moment présent en pensant aux enfants autant qu’au défi», explique la capitaine de la formation.

Les quatre femmes se disaient fébriles, à moins d’un mois du défi.

«C’est un gros événement. Il y a des VR, des animateurs et des haies d’honneur sur le chemin. En plus, nos familles nous attendent à notre arrivée à Québec. C’est touchant», décrit Mme Riendeau-Langlais.