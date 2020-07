Fermeture complète d’une portion de l’A-10 Ouest

La fermeture complète d’une portion de l’autoroute 10 Ouest à Brossard sera requise au cours de la fin de semaine du 25 juillet, afin de permettre la poursuite des travaux pour le viaduc situé au-dessus des voies CN-Malo-Leduc et d’autres installations du Réseau express métropolitain (REM) situées au centre de l’A-10.

Ainsi, de 22h vendredi à 6h dimanche, l’A-10 Ouest sera complètement fermée à la circulation à partir de la bretelle de sortie n°11 (A-30).

Les travaux requièrent également, au cours de la même période, la fermeture de la voie de desserte de l’A-10 Ouest et des bretelles de sortie de l’A-30 menant à l’A-10 Ouest.

Le boul. Leduc sera par ailleurs fermé à la hauteur de l’A-10, de vendredi soir à samedi 7h.

De la signalisation adéquate sera installée et un chemin de détour sera proposé via l’A-30 Ouest, la R-104 (chemin de Saint-Jean) et le boul. Taschereau. (G.M.)