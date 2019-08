Fermeture de la plage du RécréoParc : des sédiments verts sont en cause

La plage du RécréoParc à Sainte-Catherine est inaccessible en raison de la présence de sédiments verts au fond du bassin, indique Mélissa Bourgoing, directrice des opérations au RécréoParc.

Si aux dernières nouvelles la qualité de l’eau était impeccable – celle-ci ayant obtenu la cote A en date du 2 août –, la présence de ces sédiments soulève des interrogations.

«Dimanche dernier [4 août], nous avons remarqué des sédiments. Ça ressemble à un dépôt d’algues. On ne sait pas de quoi il s’agit. Étant donné que notre priorité est la sécurité et la santé des baigneurs, on a pris la décision de fermer la plage le jour même par mesure préventive, le temps d’effectuer des tests», explique-t-elle.

Les prélèvements ont été envoyés dans un laboratoire privé à Québec. Celui-ci serait le seul de la province à effectuer ce type d’analyse, selon Mélissa Bourgoing.

«On attend les résultats, ce qui fait en sorte qu’on n’a plus le contrôle sur les délais. On aurait dû les recevoir aujourd’hui [le 8 août], mais ça ira sans doute à demain», ajoute-t-elle.

Elle rappelle que l’eau de la plage est testée trois fois par semaine, ce qui est au-dessus des normes exigées. Celle-ci provient du fleuve Saint-Laurent via une pompe et subit un filtrage.

Durant les week-ends, la plage du RécréoParc peut accueillir entre 1000 et 1500 personnes.