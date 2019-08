Fête de l’abondance : Patrice Michaud se produira à La Prairie

Le chanteur populaire Patrice Michaud sera en concert à La Prairie à l’occasion de la deuxième édition de la Fête de l’abondance qui aura lieu le 7 septembre, de 14h à 21h.

Patrice Michaud montera sur scène en fin de soirée pour interpréter ses succès dont Mécaniques générales et Je cours après Marie.

Plusieurs activités gratuites pour la famille se tiendront au parc Lucie-F.-Roussel pour cet événement automnal visant à célébrer les récoltes et la richesse des produits régionaux. De l’animation avec Baladin et des animateurs ambulants débuteront dès l’ouverture du site. Des jeux gonflables, une zone de jeux libres et un parcours pumptrack de bosses et de courbes pour les cyclistes extrêmes seront aménagés sur le site. Des prestations de BMX suivront. Au même moment, ceux qui souhaitent s’initier au Pound fitness pourront le faire.

Un spectacle familial, Le pique-nique, sera offert, puis une épluchette de blé d’Inde aura lieu.

Des feux d’artifice clôtureront les célébrations.

Horaire des activités

-14h: début de l’animation (Baladin et animateurs ambulants), ouverture des jeux gonflables, de la zone de jeux libres et du parcours Pumptrack;

-14h15 et 16h30: prestations de BMX;

-14h30: initiation au Pound fitness;

-15h et 16h45: spectacle familial Le pique-nique;

-16h30: épluchette de blé d’Inde;

-19h20: spectacle de Patrice Michaud

-20h45: feux d’artifice

-21h: fermeture du site