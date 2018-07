Feu de conteneur à Saint-Constant

Crédit photo : Erick Rivest

Les pompiers sont intervenus pour éteindre un feu dans un conteneur de déchets près de l’école secondaire Jacques-Leber à Saint-Constant, le 29 juillet, vers 22h15.

Selon les informations de Claude Brosseau, chef de division, opération à la Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine il s’agirait d’un incendie criminel.

«Le conteneur renfermait des débris de construction, mais des personnes en auraient profité pour vider leur résidence. Parmi les déchets, il y avait un matelas. Le conteneur se trouvait près des fils électriques et de communications (Bell et Vidéotron) et des dommages d’environ 1000$ ont été causés», a-t-déclaré.

Huit pompiers ont été dépêchés pour combattre le sinistre. Une enquête est en cours.

Un événement similaire était survenu également à Saint-Constant, le 16 juillet.