Feu vert à la réouverture des centres d’entraînement, piscines et arénas

La ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, a annoncé une nouvelle phase de déconfinement en lien avec le sport, les loisirs et les activités physiques, le 17 juin, en matinée. Elle a donné le feu vert à la réouverture des centres d’entraînement, des piscines publiques et des arénas, à compter du lundi 22 juin.

«J’ai le plaisir d’annoncer l’ouverture des infrastructures sportives intérieures, des plages privées et publiques, de même que le retour des matchs pour les sports collectifs», a-t-elle dit.

Les parties de soccer, de baseball et les camps de hockey, notamment, pourront reprendre, de même que les entraînements de gymnastique ou individuels dans un gymnase.

Des mesures de santé publique et certains protocoles devront cependant être respectés. Des guides seront mis à la disposition des sportifs.

«Il est nécessaire d’adapter nos façons de faire et d’apporter des ajustements dans la pratique de nos activités préférées. La distanciation physique demeure une règle à respecter. Cependant, en situation de match, les contacts accidentels et sporadiques seront acceptés», a ajouté la ministre.

Il s’agit pratiquement de la dernière phase de déconfinement dans le sport, puisque seuls les sports de combat demeurent interdits pour l’instant. L’entraînement est cependant permis.

Quant aux formations pour les sauveteurs, elles peuvent recommencer dès aujourd’hui.

«On a réalisé, avec le confinement, à quel point les activités physiques on un impact sur le bien-être physique et mental de la population et à quel point ça nous a manqués», a avoué la ministre en début de conférence de presse. Elle a dit souhaiter que les Québécois puissent vivre un été «actif, à la hauteur de leurs attentes».