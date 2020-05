Feu vert à l’ouverture des commerces et des services de garde

Une nouvelle étape est franchie dans le déconfinement. Le premier ministre du Québec, François Legault, a confirmé que les commerces avec devanture extérieure et les services de garde de la Communauté métropolitaine de Montréal ouvriraient comme prévu.

La permission de certains rassemblements est en cours d’analyse

« On arrive à une nouvelle étape, mais il demeure important de continuer de respecter les règles, a convenu François Legault. On recommande très fortement le port du masque dans les transports en commun déjà et il en sera de même dans les commerces. »

Ceux-ci pourront accueillir les premiers clients le 25 mai.

Il a prévenu les parents que, bien que l’ouverture des services de garde ailleurs au Québec s’était bien déroulée, le nombre de places serait restreint. Il a demandé de la patience puisque certains devront attendre plus longuement que le 1er juin.

Les discussions quant à propos de ces ouvertures ont tourné autour de la situation actuelle. Le premier ministre a évoqué que les nouvelles étaient plutôt bonnes.

« C’est le plus bas niveau de décès depuis le 12 avril, a-t-il dit. On a aussi une baisse de 70 hospitalisations en une semaine et on se maintient à 700 nouveaux cas par jour malgré qu’on ait augmenté le nombre de tests. »

Parlant de test, il a annoncé un bilan de 11 300 prélèvements et 13 435 analyses lors de la fin de semaine.

François Legault a aussi salué le retour de 608 employés. Ceux-ci ont complété leur quarantaine et peuvent venir en renfort dans le réseau de santé

Bilan

3 596 décès (+34)

43 627 cas (+707)

Au moins 12 000 personnes rétablies

1 771 hospitalisations (+5)

179 personnes aux soins intensifs (-4)