Finie l’eau embouteillée dans les bâtiments et événements municipaux de Candiac

La Ville de Candiac compte mettre fin progressivement à la vente de bouteilles d’eau jetables dans les installations municipales et les concessions qu’elle possède et gère. Il s’agit d’une des trois étapes pour l’obtention du titre de Communauté bleue qu’elle convoite.

Les élus de Candiac ont également résolu, en séance du conseil municipal le 16 novembre, de reconnaître et affirmer que le droit à l’eau potable et aux services d’assainissement est un droit de la personne, puis de maintenir le contrôle public sur les infrastructures d’eau et d’eaux usées. Avec l’interdiction de vendre et de distribuer de l’eau embouteillée dans les établissements municipaux et lors des activités municipales, Candiac remplira les trois critères pour obtenir son titre.

Le programme Communautés bleues est chapeauté par l’organisme Eau secours dans la province. Il s’agit d’une initiative mise sur pied avec Planète bleue, le Syndicat canadien de la fonction publique et le Conseil des Canadiens. Elle a pour objectif d’inciter les collectivités à s’engager pour la cause de l’eau.

En y adhérant, Candiac s’oppose aussi à la privatisation sous toutes ses formes, des infrastructures et des services d’eau et d’eaux usées dont elle est propriétaire. Elle engage aussi à maintenir le financement, la propriété, l’exploitation et la gestion publics de ces services, peut-on lire dans le procès-verbal du conseil municipal.