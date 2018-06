Un finissant arrive à son bal en voiture de police

Crédit photo : Gracieuseté - Service de police de l'agglomération de Longueuil

Un élève de l’école secondaire Gérard Filion, Marc-André Alva-Bussières, a demandé au Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) de le reconduire à son bal des finissants la semaine dernière.

«Le jeune homme de 17 ans a pris son courage à deux mains et nous a fait la demande d’être conduit en véhicule patrouille à son bal de finissant. Nous avons aussitôt approché la direction de l’école et cette initiative a été accueillie avec enthousiasme et nous tenons à les remercier», a indiqué le SPAL.

L’étudiant est arrivé à bord d’une voiture de police, gyrophares allumés.

«Il s’agissait d’une opportunité unique pour le SPAL de faire plaisir à un jeune finissant tout en ayant l’opportunité de rencontrer des centaines d’autres jeunes au début de cette soirée qui met l’accent sur la réussite scolaire. Ce genre d’événement festif nous a permis de rappeler à tous l’importance de ne jamais conduire avec les facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue», poursuit le SPAL.