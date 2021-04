Fleur, la vedette de la semaine

Je m’appelle Fleur et je cherche une famille pour la vie. Mon histoire a mal commencé, mais j’espère qu’elle trouvera une fin heureuse! J’ai passé les premiers mois de ma vie dans un milieu insalubre avec beaucoup d’autres chats. La plupart d’entre nous étions malades lorsque la SPCA Roussillon nous a pris en charge. Dans mon cas, mon œil était si sévèrement infecté qu’on a dû me le retirer. Je suis différente, mais cela n’affecte pas du tout mon moral. Je suis une chatonne enjouée, adorable et prête pour ma nouvelle vie!

Je vous invite à contacter la SPCA Roussillon ou à visiter leur site internet au: www.spcaroussillon.com

Heures d’adoption

Lundi au vendredi : 11h à 17h

Samedi et dimanche : 11h à 16h

i nfo@spcaroussillon.com ou SPCA Roussillon (80, Goodfellow) à Delson

450 638-9698