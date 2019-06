Ford Super Duty 2020 : un nouvel ensemble Tremor

Article par Guillaume Rivard

Comment améliorer les camions Ford Super Duty? Le nouvel ensemble hors route Tremor pour 2020 est assurément un bon moyen, lui qui ajoute plusieurs équipements et technologies capables d’affronter les pires terrains et de s’acquitter des plus grosses besognes.

En fait, on le présente comme le camion hors route Super Duty le plus performant jamais conçu. Sans donner de chiffres, Ford mentionne également qu’il surpasse les capacités de remorquage et de charge utile du Ram Power Wagon.

« De plus en plus de clients utilisent leurs camions Super Duty pour bien plus que le travail. Les fins de semaine, ils vont à la pêche, font du camping, remorquent leur bateau et roulent hors route. C’est donc pour eux que nous avons conçu ce camion, explique Todd Eckert, directeur du marketing du groupe des camions Ford. Nous en avons relevé la garde au sol, l’avons équipé de plus gros amortisseurs et de plus gros pneus, et avons augmenté sa capacité hors route. Le Tremor établit pour les clients un bel équilibre entre ce qu’ils exigent pour le travail et ce dont ils ont besoin pour le plein air. »

Disponible avec les versions XLT, Lariat, King Ranch et Platinum des modèles F-250 et F-350 équipés du tout nouveau V8 à essence de 7,3 litres ou du moteur turbodiesel Power Stroke de 6,7 litres, l’ensemble hors route Tremor peut être adapté aux camions SuperCrew 4×4 à roues arrière simples avec une caisse de 6,75 pieds. Les modèles F-250 doivent en plus être équipés de l’ensemble de remorquage de grande capacité.

La liste des améliorations commence avec des pneus Goodyear Wrangler Duratrac de 35 pouces à très haute adhérence (les plus gros qu’on retrouve sur un camion dans cette catégorie) et des jantes uniques de 18 pouces au fini noir mat. En combinant ces pneus à une suspension avant surélevée de deux pouces et à une jupe avant plus courte, on obtient une garde au sol de 10,8 pouces, une capacité de passage à gué de 33 pouces (encore une fois un sommet dans la catégorie) et les meilleurs angles d’attaque et de départ dans l’histoire des camions Super Duty, soit respectivement 31,65 et 24,51 degrés.

L’ensemble hors route Tremor comprend aussi des ressorts à action progressive, une barre stabilisatrice arrière calibrée sur mesure, des amortisseurs de vibrations bitubes à piston de 1,7 pouce, un nouveau différentiel avant à glissement limité Dana, des marchepieds hors route, des tubes d’évent d’essieu allongé ainsi que les mêmes plaques de protection costaudes que dans l’ensemble FX4.

Le nouveau mode roche-traction est optimisé pour fonctionner en mode quatre roues motrices de gamme basse (4×4 Low) et activé par la boîte automatique TorqShift à 10 rapports. De plus, pour la toute première fois, le Super Duty bénéficie de la fonction de contrôle en sentier – d’abord offerte avec les F-150 Raptor et Ranger – qui agit comme un régulateur de vitesse pour la conduite hors route.

Les Ford Super Duty 2020 avec ensemble hors route Tremor seront en vente au Canada un peu plus tard cette année. Les prix ne sont pas encore connus, cependant.