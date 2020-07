Gare aux appels frauduleux

De nombreux résidents de la Montérégie ont fait savoir qu’ils avaient reçu des appels leur demandant des renseignements personnels.

Or, il appert qu’il s’agirait d’appels frauduleux. La personne, par message enregistré, s’adresse en anglais à son interlocuteur et demande des informations personnelles, entre autres le numéro d’assurance sociale. On menace dans certains cas d’appeler la police si la personne ne collabore pas.

Le demandeur fait croire qu’il serait représentant de Service Canada. Il ne faut en aucun cas fournir des informations personnelles. On avise que Service Canada ne contactera jamais spontanément un citoyen, à moins que celui-ci n’ait sollicité un appel de leur part.

Ça n’arrive jamais

Sur le site de l’Agence de Revenu, on précise que l’ARC ne fera jamais les choses suivantes par téléphone:

Demander de lui fournir des renseignements figurant sur son passeport, sa carte santé ou son permis de conduire;

Exiger immédiatement un paiement par virement Interac, au moyen de bitcoin, de carte de crédit prépayée ou de carte-cadeau de commerçants, comme iTunes, Amazon ou tout autre;

Utiliser un langage agressif et menacer de faire arrêter son interlocuteur ou d’appeler la police;

Laisser des messages vocaux menaçants ou donner des renseignements personnels ou financiers.

Signaler, c’est agir !

La Sûreté du Québec, la Gendarmerie royale du Canada, le Service de police de la Ville de Montréal, le Service de police de la Ville de Québec, le Service de police de Laval et le Service de police de l’agglomération de Longueuil invitent la population à signaler tout acte frauduleux à son service de police local.

Rappelons que la fraude est un acte criminel. Qu’elle soit commise sur Internet, par téléphone ou en personne, elle doit être signalée le plus tôt possible. Ainsi, on le fait auprès des policiers et au Centre antifraude du Canada, au 1 888 495-8501.