Gaston, la vedette de la semaine

Bonjour, je m’appelle Gaston. On m’a trouvé errant dans la rue. Au refuge, on dit que je suis un jeune garçon tannant. Dès que les gens entrent dans la chatterie, je fais mes belles vocalises. J’aime avoir toute l’attention du monde. J’adore jouer, me frotter contre vos jambes et vous mordiller les mains.

On me décrit comme un chat charmant qui a beaucoup d’amour à donner et d’énergie à dépenser. Je me cherche une famille sans enfant.

Vous pouvez venir me visiter à la SPCA Roussillon (80, rue Goodfellow 450 638-9698)) durant les heures d’adoption. Pour plus de détails, visitez-nous sur notre site internet au www.spcaroussillon.com

Heures d’adoption:

Lundi au vendredi : 11h à 17h

Samedi et dimanche: 11h à 16h