Genesis G70, Hyundai Kona et Ram 1500, gagnants des prix du NACTOY

Article par Michel Deslauriers

Le comité du North American Car, Utility and Truck of the Year a dévoilé les gagnants de ses prix 2019 au Salon de l’auto de Detroit, et deux des trois proviennent de marques coréennes.

Le prix de la voiture de l’année du NACTOY a été remis à la Genesis G70 2019, une berline compacte sport-luxe introduite au cours de 2018. « Silhouette fabuleuse, techniquement raffinée, une suspension équilibrée et un niveau de qualité impressionnant. Une auto qui peut faire ce que les voitures américaines et japonaises n’ont pu faire dans la dernière décennie, » selon Antoine Joubert du Guide de l’auto. La Honda Insight et les Volvo S60/V60 figuraient parmi les finalistes.

Le prix de l’utilitaire de l’année du NACTOY a été décerné au Hyundai Kona et au Kona électrique 2019, un véhicule de taille sous-compact qui n’a pas tardé à faire sa niche au Canada et qui a été proclamé le Meilleur achat 2019 du Guide de l’auto dans son segment. « Tout simplement le bon véhicule au bon moment. Et avec l’addition de la version électrique, personne ne peut faire mieux dans ce segment, » selon Antoine Joubert du Guide de l’auto. L’Acura RDX et le Jaguar I-PACE figuraient parmi les finalistes.

Le prix du camion de l’année du NACTOY a été remis au Ram 1500 2019, entièrement redessiné, et qui a également remporté le Meilleur achat 2019 du Guide de l’auto dans la catégorie des camionnettes pleine grandeur. « Le Ram fusionne une ergonomie sans équivalent, un design moderne, une finition impressionnante et des groupes propulseurs robustes associés à des performances équilibrées, tout cela dans le monde ultra compétitif du segment des camionnettes une demi-tonne, » selon Marc Lachapelle du Journal de Montréal. Le Chevrolet Silverado 1500 et le GMC Sierra 1500 figuraient parmi les finalistes.

Ces trois véhicules ont été choisis par un panel de 54 journalistes automobiles provenant du Canada et des États-Unis, et qui comprend notamment Marc Lachapelle et Antoine Joubert du Guide de l’auto. Les membres du jury ont voté sur les finalistes basés sur le leadership dans leur segment, l’innovation, le design, la sécurité, le comportement routier, l’agrément de conduite et le rapport qualité-prix.