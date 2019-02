Georges St-Pierre annonce sa retraite

Le pugiliste d’arts martiaux mixtes Georges St-Pierre a annoncé sa retraite jeudi matin.

« Il n’y a pas de larmes. Je suis heureux. J’ai toujours dit qu’on ne me dirait pas quand prendre ma retraite et que je me retirerai au sommet. C’est ce que je fais », a-t-il dit en conférence de presse au Centre Bell.

L’athlète de 37 ans, originaire de Saint-Isidore, conclut sa carrière avec une fiche de 26 victoires et 2 défaites. Il a remporté le titre des poids mi-moyens de l’UFC à deux reprises et a effectué neuf défenses de ceinture entre 2007 et 2013.

GSP avait pris une pause de quatre ans de 2013 à 2017. Il a combattu Michael Bisping en novembre 2017, une victoire lui redonnant le titre. Il ne s’est pas battu depuis et a dû laisser son titre vacant.

Le combattant voulait remonter dans l’octogone et affronter le Russe Khabib Nurmagomedov, mais les négociations pour ce combat ont achoppé. Saint-Pierre s’est dit un brin déçu, mais souhaite bonne chance à son adversaire qu’il considère comme le meilleur combattant UFC à l’heure actuelle.

« On ne sait pas ce que la vie nous réserve, mais je sais que je ne voulais pas que ce soit le combat de trop. Je suis en bonne forme physique, mais je n’ai plus le même appétit, la même motivation que quand j’étais plus jeune », a-t-il indiqué.

Le nouveau retraité s’est promis des vacances et a dit qu’il verra pour la suite. Le Saint-Isidorien se consacrera toutefois à ses compagnies.

Ceinture au Musée canadien de l’histoire

Le Musée canadien de l’histoire a fait l’acquisition d’une ceinture de GSP remporté le 31 janvier 2009 contre B.J. Penn.

L’annonce de l’acquisition a été faite le 31 janvier dernier. St-Pierre est heureux que le Musée ait acheté cette pièce de collection, qui s’est retrouvée en vente sur Internet. Il s’est dit honoré que sa ceinture se retrouve dans la même collection qui compte sur des objets ayant appartenu à Maurice Richard.

La ceinture avait été donnée à un homme qui a cru en St-Pierre. Dans un divorce, cette personne a dû se départir de cet objet qui ne lui appartenait pas.