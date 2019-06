GM accroît la production de ses plus gros camions

Article par Guillaume Rivard

La demande pour des camions ne montre aucun signe d’essoufflement. Même si son usine de Flint, au Michigan, fonctionne déjà avec trois quarts de travail, General Motors a annoncé hier un investissement de 200 M$ en vue d’accroître la production de ses nouveaux Chevrolet Silverado HD et GMC Sierra HD, qui commencent cette semaine à être expédiés chez les concessionnaires.

Rappelons que le constructeur avait aussi augmenté la production de ses camions légers pleine grandeur à Fort Wayne, en Indiana, berceau des Silverado 1500 et Sierra 1500.

Depuis 2009, GM a investi plus de 30 G$ dans ses usines américaines, dont plus de 2,1 G$ dans celle de Flint depuis 2013, permettant ainsi de fabriquer environ 40 000 unités supplémentaires par année, notamment un nombre accru de modèles à cabine multiplaces et à moteur diesel.

Cela se traduit également par la création de 1 000 nouveaux emplois cette année, portant la main-d’œuvre de Flint à plus de 5 000 ouvriers. Le plus récent investissement vise surtout à améliorer les convoyeurs et l’outillage de l’usine afin de soutenir la production accrue. Les travaux seront terminés durant la première moitié de 2020.

« Nous avons une excellente occasion d’augmenter nos revenus du côté des camions HD parce que nous avons investi dans l’innovation, les performances et les compétences, a déclaré le président de GM, Mark Reuss. Nos tout nouveaux camions Chevrolet Silverado HD et GMC Sierra HD sont les plus solides, les plus forts et les plus compétents que nous avons jamais offerts et notre équipe de Flint est prête à relever le défi de fabriquer des produits de qualité de classe mondiale pour stimuler la croissance. »

N’oublions pas de mentionner aussi que GM a confirmé le développement et l’éventuelle production d’un camion électrique pleine grandeur. Aucun échéancier n’a toutefois été donné.