GMC Sierra 2020 : la caisse en carbone disponible cet été

Article par Guillaume Rivard

General Motors a souvent essayé de minimiser les avantages de la structure en aluminium des nouveaux camions Ford de Série F. Toutefois, avec le lancement du GMC Sierra 2019 entièrement redessiné l’an dernier, le constructeur est passé en mode attaque et a promis d’offrir la première caisse en composite de carbone de l’industrie.

Nous apprenons aujourd’hui que le tout nouveau GMC Sierra Édition CarbonPro 2020 entrera en production au début de juin et commencera à arriver chez certains concessionnaires canadiens au courant de l’été. Les acheteurs des modèles Sierra Denali 1500 et Sierra AT4 1500 pourront en profiter, mais les prix n’ont pas encore été annoncés.

Ces camions offriront la meilleure résistance aux bosses, aux égratignures et à la corrosion de la catégorie, selon GM.

« CarbonPro est fait du même matériel que les supervoitures à plus d’un million de dollars et même les engins aérospatiaux, explique Duncan Aldred, vice-président mondial de GMC. Avec en prime le tout premier hayon MultiPro à six fonctions au monde, le Sierra 2020 possède deux puissants atouts pour le transport de charges, quelle que soit la situation. »

Afin de tester la résistance de la caisse, les ingénieurs ont laissé tomber des blocs de béton, des tas de gravier pesant 1 800 livres et des barils d’eau en acier pesant 450 livres à partir de différentes hauteurs. Ils ont même chargé une motoneige avec des crampons de métal sur la chenille et l’ont fait accélérer sur place avec un conducteur de 250 livres assis de dessus. La caisse n’a apparemment subi que de minimes égratignures.

En plus de résister aux impacts et aux intempéries, la caisse CarbonPro pèse 25% de moins qu’une caisse conventionnelle en acier et elle réduit le poids du véhicule d’environ 60 livres. Étant donné sa surface granulée, il n’est pas nécessaire d’installer une doublure, ce qui sauve encore du poids. Pas besoin de peinturer la caisse non plus, car le matériau en composite de carbone crée une surface au fini haut de gamme et résistant à la décoloration.

La capacité de charge est accrue d’au moins 59 livres (dépendamment du modèle) grâce au design de la caisse CarbonPro qui repousse les parois latérales vers l’extérieur, créant environ 28 litres d’espace additionnel. Ce n’est pas tout : on retrouve deux points d’ancrage supplémentaires à l’avant de la caisse et des encoches conçues spécifiquement pour des pneus de motos.

GM précise que la disponibilité de la caisse CarbonPro sera limitée au début, puis accrue plus tard au cours de l’année-modèle.

Parmi les autres caractéristiques optionnelles du GMC Sierra 2020, notons le système de remorquage ProGrade avec application de bord, le rétroviseur numérique relié à une caméra grand angle à l’arrière et l’affichage tête haute de 15 pouces à plusieurs couleurs.