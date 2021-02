Golf de Candiac : les comités de travail de Groupe Maison Candiac sont formés

Les quatre comités de travail citoyens mis sur pied par Groupe Maison Candiac pour repenser le site de l’ancien golf sont formés et se mettront au travail cette semaine, à l’occasion des premières rencontres virtuelles.

Le promoteur immobilier et propriétaire du terrain a reçu plus de 50 inscriptions de citoyens intéressés à faire partie des groupes – Environnement, Planification urbaine, Loisirs, culture et collectivité ainsi que Riverains.

«Cela prouve l’importance du projet pour les citoyens et leur désir de collaborer et de s’impliquer afin de faire avancer les choses», a mentionné la vice-présidente du Groupe Maison Candiac, Roxane Lamothe.

Les comités ont comme mission de réfléchir aux différents aspects du projet Repensons ensemble le site du golf de Candiac. Pendant les rencontres, ils discuteront des enjeux propres à leur comité respectif et qui leur tiennent à cœur. Leurs travaux permettront d’alimenter les équipes de l’organisation, indique le promoteur.

«Nous souhaitons que les citoyens de Candiac se sentent à l’aise de s’exprimer et partagent leurs idées afin que le projet reflète également leurs attentes et leurs aspirations», soutient Mme Lamothe.

D’abord, les membres tenteront de «définir les paramètres de la démarche qui permettraient de garantir la mise en œuvre d’un projet écoresponsable à la faveur des nouveaux résidents, mais également des riverains et de l’ensemble de la population de Candiac», ajoute-t-elle.

Parallèlement, la Ville de Candiac poursuit sa démarche de consultation publique pour l’avenir du terrain.