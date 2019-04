Graviterre, l’engagement de Gravité Média pour une planète en santé

Gravité Média est particulièrement fière de présenter à ses lecteurs et annonceurs son projet baptisé Graviterre, une série de mesures qui constituent son engagement à favoriser un environnement plus sain et une planète en santé.

D’une part, à compter de l’édition imprimée du 24 avril, les journaux membres de Gravité Média, dont Le Reflet, mettront en évidence les articles traitant d’événements, d’initiatives ou de réalisations ayant un impact positif sur l’environnement.

Ces articles seront clairement identifiés visuellement à l’aide du logo Graviterre. Ainsi, les lecteurs interpellés sauront qu’il s’agit d’un article traitant d’environnement et pourront éventuellement mettre en pratique de nouvelles façons de faire.

Charité bien ordonnée…

Le projet Graviterre fait déjà l’objet d’une sérieuse réflexion au sein de Gravité Média. Depuis quelques mois, un comité a été mis sur pied à l’interne, avec la mission de conscientiser, informer et agir. Aussi, chacune de nos équipes s’est donné pour objectif d’agir collectivement, un geste à la fois, pour retrouver un monde plus vert.

Dans une entreprise de communications comme la nôtre, l’utilisation de papier est immense. Aussi, chacun employé est incité à n’imprimer que ce qui est vraiment nécessaire, en format recto verso. Nous veillons aussi à déposer réutiliser le papier imprimé sur un côté seulement en le transformant en blocs-notes.

Les verres en carton, en styromousse ou à utilisation unique, les pailles et bâtonnets de café de plastique sont en voie d’être éliminés de notre environnement de travail. Nous préconisons les tasses, thermos, contenants de vitre ou la vaisselle de porcelaine.

Nous déposons les piles et les crayons dans des boîtes prévues à cet effet, pour transport aux centres qui en font la récupération, et plaçons canettes et bouteilles consignées dans un bac pour Consignaction.

Par ailleurs, lorsque nous planifions une réunion mettant à profit des gens de plusieurs bureaux, nous tentons de limiter nos émissions de gaz à effet de serre en privilégiant les rencontres par Skype ou en préconisant le covoiturage.

Finalement, nous réduisons notre consommation d’électricité en éteignant les lumières et l’ensemble de nos appareils – ordinateur, écran, radio, etc. – en quittant le bureau.

Ce n’est qu’un début, mais Gravité Média s’engage ainsi à faire sa part pour que nous soyons tous, au jour le jour, des agents de changement.