Grève à Jean de la Mennais : des élèves décrient le plan d’urgence de la direction

Une dizaine d’élèves du Collège Jean de la Mennais à La Prairie soutiennent avoir été «séquestrés» dans les salles communes où ils ont dû se rendre après que leurs professeurs aient déclenché une deuxième demi-journée de grève, le mercredi 12 juin.

Les adolescents ont écrit des commentaires en ce sens sur le site web du Reflet, la plupart de façon anonyme.

«Les élèves ont été séquestrés pendant plus d’une heure et demie dans une pièce. De plus, ils étaient obligés de rester dans un gymnase sans accès à leurs effets personnels et moyens de communiquer avec leur parents. Beaucoup étaient en mode de panique. Inacceptable!» a écrit l’un d’entre eux.

Certains soutiennent s’être sentis «comme des animaux dans une cage», alors qu’ils ne pouvaient pas avoir accès à leurs casiers, disent-ils.

Pourtant, Le Reflet a reçu une vidéo d’une dizaine de secondes dans laquelle des élèves visiblement agités s’amusent autour d’une voiturette de golf.

Réponse de la direction

La direction de l’établissement scolaire privé estime au contraire que les élèves «ont fait preuve de maturité dans les circonstances».

«Plusieurs ont pu contacter leurs parents, puisqu’ils sont venus les chercher. Un groupe a également suivi un atelier de préparation pour leur examen de mathématiques en attendant. S’il y a eu des situations problématiques, ce n’est pas venu à mes oreilles», affirme Hugo Morissette, porte-parole du Collège. M. Morissette ajoute que les parents ont été nombreux à contacter l’école pour connaître la procédure à suivre en cas de grève.

«Nous les tenons constamment informés de la situation, par message texte et par courriel», indique-t-il.

Les professeurs du Collège Jean de la Mennais ont tenu deux demi-journées de grève consécutives pour protester contre l’offre soumise par la direction au syndicat dans le cadre des négociations de leur entente collective.