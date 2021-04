«Guillaume a vraiment pris confiance en lui à Star Académie», dit son frère

Yanick Lafond est un des plus grands supporters de son frère cadet Guillaume, participant à Star Académie. Il se dit fier de le voir développer sa confiance et comprendre «qu’il réalise qu’il peut faire plus que ce qu’il faisait avant» alors qu’il prendra part à la demi-finale masculine, dimanche soir.

À lire aussi: Guillaume Lafond de Star Académie soutenu dans la région

Sauvé par le public une troisième fois : Guillaume Lafond est «aux anges»

M. Lafond se dit très proche de son frère avec qui il a grandi à Saint-Constant. En temps normal, ils se parlent chaque semaine malgré leur vie respective occupée. Il raconte avoir manqué très peu de spectacles de l’artiste au fil des ans, que ce soit dans les bars ou dans des salles. Bien que l’homme de 28 ans n’ait pas l’oreille musicale, de son propre aveu, il l’a toujours encouragé et reconnu son talent. Le suivre à la télévision est une nouvelle expérience qui lui fait découvrir d’autres facettes de Guillaume.

«C’est hors de l’ordinaire de le voir évoluer à cette vitesse. C’est impressionnant, il nous surprend de semaine en semaine», partage-t-il en soulignant le plaisir que son frère a sur scène et à l’Académie en général.

Ce qui l’étonne le plus, ce sont les techniques vocales qu’il développe.

Selon le résident de Sainte-Catherine, Guillaume apprend beaucoup et «prend vraiment bien les trucs des professeurs. Il est attentif et fait vraiment bien ça».

À ses yeux, l’académicien a démontré sa polyvalence, même si son timbre de voix et son style sont d’abord associés à la musique country.

«Il a toujours chanté un peu de tout en tournant cela à sa manière country. Là, il réussit à sortir de son élément. On voit qu’il est capable de toucher à tout», remarque-t-il.

Popularité

La popularité qu’a son frère auprès du public, toutefois, ne le surprend pas.

«C’est grâce à sa façon d’être. Il est authentique, il ne prend pas trop de place, il est poli. Même s’il ne parle pas beaucoup, il est à l’écoute», constate M. Lafond.

À son avis, la voix unique de Guillaume lui permet de se démarquer.

«C’est le seul à chanter de cette manière-là. Ils ont tous leur voix, mais il y a quelque chose chez lui de très accrocheur et le monde apprécie cela. Il a tout pour lui», croit-il.

«Il fait des choses vocalement qu’on ne l’avait jamais entendu faire auparavant.» Yanick Lafond

Moment marquant

Yanick Lafond était présent au variété de Star Académie lorsque son frère était en danger et a été sauvé par le public une troisième fois, le 21 mars. D’assister à son progrès en personne a été un moment marquant pour lui.

«Sur place, je ne l’ai pas lâché des yeux. J’ai vu à quel point il est dans son élément, est confiant, paraît bien et a une bonne prestance. Il aime ça et on le voit» raconte-t-il.

Le plateau l’a également impressionné. Il mentionne l’immensité de la scène et de tout le travail qui se fait derrière les caméras.

«C’est tellement gros!» témoigne-t-il.

Bien que M. Lafond ne sera pas dans le public réduit le 18 avril, il promet d’être présent en finale si Guillaume y est.