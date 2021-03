Guillaume Lafond de Star Académie soutenu dans la région

Bien qu’il demeure à Richelieu depuis l’année dernière, Guillaume Lafond, participant au concours télévisé Star Académie, a grandi à Saint-Constant et enseigné la musique à Sainte-Catherine. Son père, Mario Lafond, est particulièrement fier de voir son fils évoluer devant le Québec.

Résident de Saint-Constant depuis 2001, M. Lafond se dit comblé de voir son fils «dans une aventure exceptionnelle. Ce n’est pas donné à tout le monde de pouvoir vivre quelque chose comme ça».

Selon lui, depuis qu’il est tout jeune, Guillaume Lafond veut vivre de la musique.

«C’est un rêve qui est en train de se réaliser», constate son père.

M. Lafond apprécie également voir son fils s’ouvrir et exprimer ses émotions sans cacher que sa famille s’ennuie de lui.

«Il est plutôt introverti et n’est pas du genre exubérant, mais il est très sensible. Il a parfois de la difficulté à faire sortir ses émotions et la chanson semble lui permettre de le faire», partage-t-il en ajoutant que le chant est arrivé plus tard dans la vie de l’académicien, soit à la fin de son parcours à l’école secondaire. Auparavant, Guillaume Lafond était d’abord un joueur de guitare.

Associé rapidement à la musique country grâce à son timbre de voix, l’artiste est également doué pour le blues, fait savoir M. Lafond.

«Les gens semblent apprécier ce qu’il fait. C’est populaire au Québec», reconnaît-il.

«Guillaume est très sensible et intègre. Il ne fait pas de grands éclats. Les gens ont connecté à son attitude et sa simplicité.» -Mario Lafond

Envol

Susie Angrignon, de l’École de musique complexe 132 à Sainte-Catherine, se souvient bien de Guillaume Lafond.

«Il a commencé chez nous en tant qu’élève à apprendre la guitare, puis le chant. Il a même fait des cours de studio et a fait ses cours préparatoires pour les auditions d’entrée au cégep. Il était doué et passionné», se souvient-elle.

Lors des concerts, celui-ci répondait toujours présent pour soutenir les jeunes lorsqu’il est lui-même devenu enseignant de guitare.

«On les voit grandir, puis prendre leur envol», dit celle qui a également vu passer des artistes de la région qui ont eu du succès dans d’autres concours télévisés comme La Voix.

Vote du public

Le participant à Star Académie est entré dans le concours grâce au vote du public, et a été sauvé alors qu’il était en danger il y a quelques semaines de la même façon.

Le 21 mars, il sera encore sur la sellette à l’occasion du variété qui sera diffusé sur les ondes de TVA, à 19h.

Mario Lafond fait savoir que la famille et les proches du participant soutiennent l’académicien sur les réseaux sociaux, mais qu’il n’y a pas de grande campagne pour le vote. Il croit que les Québécois ont vraiment connecté avec son fils.