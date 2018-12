Hausse des taxes de 2,4 % à Delson

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Le propriétaire d’une maison moyenne à Delson, évaluée désormais à 275 130$, subira une hausse de taxes de 2,4 %en 2019, ce qui équivaut à 64$ supplémentaires à payer.

Cette augmentation est due au nouveau rôle d’évaluation triennal (2019-2020-2021) qui fait augmenter la valeur moyenne des résidences unifamiliales de 4,99%. Pour absorber une partie la hausse, le taux de la taxe foncière a été abaissée, passant à 0,81$ du 100$ d’actif comparé à 0,83$ en 2018. Les taxes d’eau (270$) et de matières résiduelles (225$) demeurent pour leur part inchangées.

Le budget de 16,7 M$, en hausse de 485 000$, a été adopté à l’unanimité par le conseil municipal de Delson dans le cadre d’une assemblée spéciale tenue le 18 décembre.

Pour leur part, les dépenses (Régie de police, Service d’incendie, MRC de Roussillon, etc.) sont moindres de l’ordre de 210 430$ comparé à l’an passé. Cette diminuation est principalment due à la baisse des dépenses pour le transport en commun. Quant au surplus anticipé d’ici la fin de l’année, il s’établira à 740 000$.

“C’est un budget de progression. On veut faire avancer notre collectivité. Il n’est pas interdit d’ailleurs d’avoir de l’ambition et de la passion pour sa Ville. Il faut tenter de voir plus loin. Mieux anticiper les transformations à venir sur notre territoire”, a dit le maire Christian Ouellette, lors de la présentation.

Il a ajouté que les conseillers avaient ce désir, comme lui, de doter la Delson “d’objectifs ambitieux, mais respecteux de la volonté des citoyens à développer leur ville de façon structurée”.

Plus de détails à venir.