Hausse moyenne du compte de taxes de 1,9 % à Saint-Constant

Le propriétaire d’une résidence moyenne à Saint-Constant désormais évaluée à 310 028$ verra son compte de taxes augmenter de 1,9% en 2020, soit une hausse de 51$ pour un total de 2 767$.

C’est l’un des faits saillants du budget équilibré de 45,7 M$ adopté par les élus lors d’une séance extraordinaire du conseil le 19 décembre. Étant donné qu’un nouveau rôle d’évaluation entrera en vigueur en 2020, le taux de la taxe foncière résidentielle a été baissée à 0,6678 sous du 100$ d’évaluation pour limiter la hausse. La valeur moyenne d’une résidence augmente de 10% en vertu du nouveau rôle foncier.

La création d’une taxe sur les matières organiques (totalisant 57$) et l’augmentation des taxes sur la collecte de matières recyclables (totalisant 72$), la consommation d’eau (totalisant 233$) et l’assainissement des eaux (totalisant 193$) expliquent la hausse du compte de taxes. La taxe sur la collecte des ordures ménagères a diminué (totalisant 142$), puisque la collecte se fait désormais aux deux semaines.

En termes de revenus, la Ville de Saint-Constant pourra aussi compter sur plus de 238 000$ en 2020 provenant du nouveau Pacte fiscal avec le gouvernement provincial. Le maire Jean-Claude Boyer a d’ailleurs lancé une pointe au premier ministre, soulignant que sa promesse était de verser 1% de la TVQ aux Municipalités et que la nouvelle entente prévoyait plutôt 1% de la croissance de la TVQ.

Dépenses

La sécurité publique (20,9%), le transport (18,6%) et l’administration (16,5%) constituent les principales dépenses de la Ville. En ce sens, les quotes-parts versées à la Régie intermunicipale de police Roussillon (5,7 M$), à la Régie d’incendie (3,5 M$), à la collecte des matières résiduelles (2,2 M$) et l’achat de l’eau (1,5 M$), notamment, ont connu les plus fortes augmentations.

Le maire Jean-Claude Boyer s’est félicité que la hausse soit inférieure à l’Indice des prix à la consommation au Québec, et ce, alors que la Ville investit massivement dans les infrastructures municipales.

«Il y a eu un retard dans les investissements au cours des 20 dernières années et nous avons un plan pour le rattraper sans qu’il y ait d’impact sur le compte de taxes», a-t-il dit.

Grands projets

M. Boyer a également souligné que l’année 2020 allait être marquée par la concrétisation de projets d’envergure, dont l’ouverture du Complexe aquatique, du Centre municipal et de la nouvelle bibliothèque. Dans son plan triennal d’immobilisations, la Ville a d’ailleurs budgété en 2020 des dépenses de 7,2 M$ pour le Complexe aquatique (dont 4,2$ M$ en subvention), 6,2 M$ pour le Centre municipal (dont 3,8 M$ en subvention) et 7,6 M$ dans les parcs et terrains de jeux (dont 1 M$ en subvention), notamment.