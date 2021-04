Haut voltage et haute voltige au-dessus du fleuve

Le démantèlement de la ligne à 120 kV entre Beauharnois et LaSalle pose de nombreux défis en hauteur pour Hydro-Québec.

Le retrait de conducteurs au-dessus du fleuve Saint-Laurent a été particulièrement « mémorable », indique Sylvie Bonneau dans une publication de la société d’État sur les travaux. Dans « Entre ciel et terre, de délicates manœuvres », elle parle de la mission comme « un ballet aérien savamment orchestré ». Il a fallu « plusieurs mois de réflexion et d’analyse pour déterminer la méthode de travail la plus appropriée pour retirer la ligne entre les deux rives du Saint-Laurent », souligne-t-elle.

Il a été convenu que les travaux se feraient durant l’hiver, alors que la Voie maritime est fermée et en laissant la ligne à 315 kV à proximité sous tension. « Nos monteurs de ligne sont donc intervenus pour ce volet qui impliquait que l’on travaille près d’une ligne sous tension », rapporte-t-elle. Il fallait éviter qu’une pièce tombe sur la ligne en question.

Hélicoptère

Le document rappelle un épisode de la crise du verglas de 1998. Hydro-Québec a réussi à remettre un circuit en service en déposant des monteurs au sommet d’un pylône avec un hélicoptère. La structure était trop glacée pour y grimper. « L’intervention a été spectaculaire », assure l’auteure.