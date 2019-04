Hennessey pousse la Corvette ZR1 à plus de 1 000 chevaux

Article par Guillaume Rivard

Avez-vous bien encerclé le 18 juillet sur votre calendrier? C’est à cette date que la toute nouvelle Chevrolet Corvette 2020 sera officiellement dévoilée et nous sommes extrêmement impatients de la voir, tout comme de découvrir le genre de puissance et de performance que les ingénieurs nous réservent avec la nouvelle configuration à moteur central.

Entre-temps, vous serez certainement intéressés de savoir ce que le préparateur américain Hennessey vient de faire avec la Chevrolet ZR1 2019 sortante. Non satisfaits du V8 LT5 suralimenté de 6,2 litres qui développe 755 chevaux, ses spécialistes ont concocté trois ensembles de moteur différents qui vont assurément couper le souffle des riches clients désireux d’en faire la commande…

Commençons avec l’ensemble HPE850 « de base », qui ajoute notamment un système d’admission d’air à grand débit, de nouvelles tubulures et un convertisseur catalytique de plus grande capacité pour produire 850 chevaux et 715 livres-pied de couple au niveau du vilebrequin. Contrairement à la Dodge Challenger SRT Demon qui affichait une puissance similaire, cette Corvette ZR1 modifiée ne requiert pas du carburant de course, mais seulement de l’essence super à indice d’octane de 93.

Même chose avec l’ensemble HPE1000, qui comprend également un arbre à cames HPE conçu sur mesure, des culasses et des soupapes améliorées de même qu’une programmation plus poussée pour le système de gestion du moteur. Le résultat est une puissance de 1 000 chevaux et un couple de 966 livres-pied, selon Hennessey.

Mais pourquoi s’arrêter là? L’ensemble HPE1200 catapulte la Corvette ZR1 vers les extrêmes en modifiant le compresseur, le système d’accélérateur, les poulies et d’autres composants. Ceci permet à la voiture de générer jusqu’à 1 200 chevaux et 1 066 livres-pied de couple à l’aide de carburant de course (1 100 chevaux avec de l’essence super à indice d’octane de 93).

Dans les trois cas, Hennessey a effectué des tests dynamométriques et en dehors de l’atelier, mais n’a pas précisé les temps d’accélération de 0 à 100 km/h ni au quart de mille. Le prix des ensembles en dollars américains demeure lui aussi inconnu.

Rappelons que la Chevrolet Corvette ZR1 2019 se vend à partir de 138 595 $ au Canada avant les frais de transport et de préparation.